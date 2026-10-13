В США раскрыли четыре пункта мирного плана по Украине

США и Европа работают над мирным планом по урегулированию конфликта на Украине. Документ предусматривает четыре пункта: восстановление страны, гарантии безопасности, экономическое сотрудничество с Россией и прекращение огня по линии фронта.
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