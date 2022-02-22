В Кремле назвали условия, при которых РФ может ввести войска в ДНР и ЛНР

Фото: MOD Russia/Global Look Press Решение о вводе войск России в Донецкую и Луганскую народные республики будет приниматься в зависимости от ситуации и в случае обращений их глав, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Фото: MOD Russia/Global Look Press Решение о вводе войск России в Донецкую и Луганскую народные республики будет приниматься в зависимости от ситуации и в случае обращений их глав, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Свежие комментарии