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В Кремле назвали условия, при которых РФ может ввести войска в ДНР и ЛНР

В Кремле назвали условия, при которых РФ может ввести войска в ДНР и ЛНР

Фото: MOD Russia/Global Look Press Решение о вводе войск России в Донецкую и Луганскую народные республики будет приниматься в зависимости от ситуации и в случае обращений их глав, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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