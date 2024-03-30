The Guardian: Киев начал поставлять на передовую больше макетов оружия

Украинская армия в ответ на участившиеся обстрелы со стороны российских вооруженных сил начала активно приобретать муляжи оружия для создания ложных целей и обмана противника, как сообщает британская газета The Guardian.
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