Как наказали Кикорова и Лолиту за участие в «голой вечеринке» Насти Ивлевой Татьяна СергееваПосле участия в скандальной голой вечеринке, Филипп Киркоров и Лолита Милявская, долгие годы получавшие главенствующие места на российской сцене, столкнулись с серьезными последствиями.