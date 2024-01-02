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FTimes

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Как наказали Кикорова и Лолиту за участие в «голой вечеринке» Насти Ивлевой

Как наказали Кикорова и Лолиту за участие в «голой вечеринке» Насти Ивлевой

Как наказали Кикорова и Лолиту за участие в «голой вечеринке» Насти Ивлевой Татьяна СергееваПосле участия в скандальной голой вечеринке, Филипп Киркоров и Лолита Милявская, долгие годы получавшие главенствующие места на российской сцене, столкнулись с серьезными последствиями.

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