"Я всё равно для них русский". Сбежавшие звезды хотят вернуться в Россию, но не знают, кого об этом просить

Менее года назад Макаревич* участвовал в концертах, средства от которых шли на поддержку ВСУ, а сегодня говорит, что не хочет спонсировать украинские войска, потому что их ракеты могут убить его сына-москвича.
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