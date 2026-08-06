Джордж Рассел: Нужно сосредоточиться на себе и своей команде

Peter Fox/Getty Images«Думаю, мне помогает сосредоточиться на том, что позволит мне ехать быстрее. Чтение негативных статей в прессе или социальных сетях, или раздражение от вопросов СМИ — да, меня это не беспокоит, потому что мне нужно сосредоточиться на себе и своей команде, на том, как я могу двигаться быстрее.