"Дерзко": После "народных бунтов" Хинштейн срочно оказался в Кремле – одна просьба к президенту и долгожданный результат

ВВ

Василий Васильев

Вот это как понять "...вопрос компенсации за утраченное имущество.. судя по всему, ... наконец можно считать разрешённым" ? Всем беженцам государство вернет деньги за утраченные дома, квартиры и то, что находилось у них внутри? Сомневаюсь. Никогда такого не было. Но сказать, что "вопрос решен" - надо. Чтобы ВСЕ услышали и "прониклись" заботой Президента. А там - как всегда - "обещать не значит жениться". Ну по другому у нас никак не получается. То, что говорит Президент и что из этого не выполняется, по факту, именно не формально, а по сути - это можно отдельное сочинение написать. За 25 лет правления - томов с такими сочинениями много получится.