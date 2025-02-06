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"Дерзко": После "народных бунтов" Хинштейн срочно оказался в Кремле – одна просьба к президенту и долгожданный результат

"Дерзко": После "народных бунтов" Хинштейн срочно оказался в Кремле – одна просьба к президенту и долгожданный результат

Стало известно, что новый глава Курской области Александр Хинштейн срочно отправился в Кремль, где обсудил крайне важные вопросы с президентом России.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Вот это как  понять &quot;...вопрос компенсации за утраченное имущество.. судя по всему, ... наконец можно считать разрешённым&quot; ?  Всем беженцам государство вернет деньги за утраченные дома, квартиры и то, что находилось у них внутри? Сомневаюсь. Никогда такого не было.  Но сказать, что &quot;вопрос решен&quot; - надо. Чтобы ВСЕ услышали и &quot;прониклись&quot; заботой Президента. А там - как всегда - &quot;обещать не значит жениться&quot;. Ну по другому у нас никак не получается. То, что говорит Президент и что из этого  не выполняется, по факту, именно не формально, а по сути - это можно отдельное  сочинение написать. За 25 лет правления - томов с такими сочинениями много получится.
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16 час.
тн
татьяна неструева
я тоже  точно так же считаю . пустой разговор .  мы слышим  что говорит президент  .но никогда  не знаем как исполняется .  помнится  затопленные   города   в Оренбурге  но мы  не видим  результат   не видим как  государство помогает  .  а это  значит .что  не помогает .раз не говорит  и не показывает
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13 час.
Э
Эмма
Да-а… посмотрели диалог. Хншн - красава!!!
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9 час.
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