Стало известно, что новый глава Курской области Александр Хинштейн срочно отправился в Кремль, где обсудил крайне важные вопросы с президентом России.
"Дерзко": После "народных бунтов" Хинштейн срочно оказался в Кремле – одна просьба к президенту и долгожданный результат
Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Вот это как понять "...вопрос компенсации за утраченное имущество.. судя по всему, ... наконец можно считать разрешённым" ? Всем беженцам государство вернет деньги за утраченные дома, квартиры и то, что находилось у них внутри? Сомневаюсь. Никогда такого не было. Но сказать, что "вопрос решен" - надо. Чтобы ВСЕ услышали и "прониклись" заботой Президента. А там - как всегда - "обещать не значит жениться". Ну по другому у нас никак не получается. То, что говорит Президент и что из этого не выполняется, по факту, именно не формально, а по сути - это можно отдельное сочинение написать. За 25 лет правления - томов с такими сочинениями много получится.
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16 час.
тн
татьяна неструева
я тоже точно так же считаю . пустой разговор . мы слышим что говорит президент .но никогда не знаем как исполняется . помнится затопленные города в Оренбурге но мы не видим результат не видим как государство помогает . а это значит .что не помогает .раз не говорит и не показывает
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13 час.
Э
Эмма
Да-а… посмотрели диалог. Хншн - красава!!!
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9 час.
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