Историческое событие: на пост премьера Франции пророчат 29-летнего Барделлу

ТАСС/AP Photo/Jean-Francois Badias Пост премьер-министра Франции после парламентских выборов может занять 29-летний Джордан Барделла, который в 2022 году сменил Марин Ле Пен на должности председателя партии "Национальное объединение".
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