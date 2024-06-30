РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Неужели ещё дураки не закончились, господи, мне таких не жалко. Отдавайте, ещё для них накопите. Только вопрос, а сто...В Ульяновске заде...
  • Татьяна Бутова
    Давно этих недобитых в ВОВ чухонцев нужно было жахнуть, перестав отправлять сырье и запретить в Россию ехать за водко...600 самолетов и 1...
  • лина любимцева
    Что-то не было слышно, чтобы  возбуждались уголовные дела в отношении судей  действующих, или в отставке. Скорее всег...Бастрыкин попроси...

Историческое событие: на пост премьера Франции пророчат 29-летнего Барделлу

Историческое событие: на пост премьера Франции пророчат 29-летнего Барделлу

ТАСС/AP Photo/Jean-Francois Badias Пост премьер-министра Франции после парламентских выборов может занять 29-летний Джордан Барделла, который в 2022 году сменил Марин Ле Пен на должности председателя партии "Национальное объединение".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх