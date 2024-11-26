Конгрессвумен: передача Байденом ядерного оружия Киеву будет означать госизмену

REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo Возможная передача американским лидером Джо Байденом ядерного оружия Украине является безумной идеей, которая противоречит конституции, заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин в социальной сети Х.
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