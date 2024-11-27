Пациент на приеме внезапно оскорбил хирурга

Прокуратура Приуральского района провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его прав. «Установлено, что в августе 2024 года мужчина, находясь на приеме в кабинете хирурга ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница», на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений умышленно оскорбил сотрудника больницы», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.