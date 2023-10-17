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Власти Ростова изымут у собственников ещё 90 участков для строительства Западной хорды

Власти Ростова изымут у собственников ещё 90 участков для строительства Западной хорды

Под ковш экскаваторов пойдут как обычные дома, так и здания предпринимателей.Власти Ростовской области приняли решение об изъятии из частной собственности 90 участков, по черте которых в будущем пройдёт Западная хорда.

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