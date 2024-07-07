Туризм в Таллине переживает кризис из-за экономического спада

В Таллине замечено уменьшение числа туристов, что ведет к снижению доходов от отелей и ресторанов. В прошлом году в город прибыло около 163 000 круизных туристов, в основном однодневных путешественников, которых перевезли около 90 круизных судов.
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