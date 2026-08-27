«Завидую сам себе»: Ефим Шифрин, Таисья Калинина, Олег Шепс и другие звезды на премьере «Олдскул-2»

Премьера нового сезона прошла в необычной локации. Антон Соломатин, Анастасия Кипина, Ефим Шифрин, Анастасия Имамова предоставлено Пресс-службой26 августа в московской школе № 498 состоялась премьера второго сезона сериала «Олдскул».
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