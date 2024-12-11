В 2024 году глобальный интернет-трафик значительно вырос. Компания Cloudflare опубликовала свой ежегодный отчёт, в котором проанализировала изменения в предпочтениях и привычках пользователей интернета со всего мира, касающиеся платформ, мессенджеров и используемых устройств.