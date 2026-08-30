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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чилич снялся с US Open – вместо него с Рублевым встретится лаки-лузер Виртанен

Марин Чилич снялся перед первым кругом US Open . У хорвата был запланирован матч против Андрея Рублева – теперь россиянин сыграет с лаки-лузером Отто Виртаненом.

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