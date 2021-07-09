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Вячеслав Мельников: «Работу штаба Черчесова надо было бы серьезно разобрать, но у нас не делают никакой аналитики»

По мнению бывшего полузащитника «Зенита» и олимпийской сборной страны, чемпиона и обладателя Суперкубка СССР, бывшего главного тренера сине-бело-голубых Вячеслава Мельникова, это решение радикально не изменит положения дел с национальной командой.

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