Жителей ЯНАО предупреждают об опасном усилении ветра

В связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков жителей Ямала предупреждают о сильном ветре. Порывы ветра 25 июля могут составить до 13 м в секунду, а в некоторых районах — до 17 м в секунду, сообщает окружное управление МЧС.