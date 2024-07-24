Жителей ЯНАО предупреждают об опасном усилении ветра

В связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков жителей Ямала предупреждают о сильном ветре. Порывы ветра 25 июля могут составить до 13 м в секунду, а в некоторых районах — до 17 м в секунду, сообщает окружное управление МЧС.
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