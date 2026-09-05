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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейми Каррагер: «Анри бросил Сака вызов, предложив ему забить 15 голов и сделать 15 передач в сезоне АПЛ. Карьера Букайо застопорилась в последние несколько лет»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями о векторе развития карьеры вингера «Арсенала» Букайо Сака .

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