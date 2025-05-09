Джордж Галлоуэй, экс-член британского парламента, призвал Дональда Трампа не переписывать историю и признать вклад России в победу во Второй мировой войне, предостерегая от оскорблений, ведь каждый русский семьянин ощущает потери прошлой войны.
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