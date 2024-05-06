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Донован Митчелл не хотел, чтобы болельщики скандировали «Дайте нам «Бостон» в конце 7-го матча с «Орландо»

Донован Митчелл не хотел, чтобы болельщики скандировали «Дайте нам «Бостон» в конце 7-го матча с «Орландо»

Лидер «Кавальерс» Донован Митчелл начал успокаивать зрителей и говорить, что еще рано. Инцидент случился за 57 секунд до конца 7-го матча против «Орландо» при счете 104:92 в пользу «Кливленда».

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