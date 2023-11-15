После 65 лет даже и не думайте: почему пожилым людям опасно заводить кошек

И

Ира

Ну, всё - после прочтения таких статеек мнительные старики кошек на улицу начнут вышвыривать... Тысячелетия кошки с человеком живут, и ничего страшного с населением планеты не произошло. Нашлись "ученые" на кошачьи головы - кошкам хана... 🤬 В некоторых странах кошки в аптеках продаются в качестве лекарства от депрессии! А токсоплазмозом незачем пугать - руки надо чаще мыть и овощи с грядки вместе с землей в рот не тащить. Любите животных, люди, будьте людьми!