Иммунная система людей старше 65 лет плохо справляется с токсоплазмозом, разносчиками которого становятся кошки, считают ученые.
После 65 лет даже и не думайте: почему пожилым людям опасно заводить кошек
Комментарии
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И
Ира
Ну, всё - после прочтения таких статеек мнительные старики кошек на улицу начнут вышвыривать... Тысячелетия кошки с человеком живут, и ничего страшного с населением планеты не произошло. Нашлись "ученые" на кошачьи головы - кошкам хана... 🤬 В некоторых странах кошки в аптеках продаются в качестве лекарства от депрессии! А токсоплазмозом незачем пугать - руки надо чаще мыть и овощи с грядки вместе с землей в рот не тащить. Любите животных, люди, будьте людьми!
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12 час.
LK
Ludmila Krivchun
Пишут разную муть. Противно читать.
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9 час.
ВА
Вячеслав Афанасьев
чушь.
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7 час.
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