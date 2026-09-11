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Неочевидные последствия терактов 11 сентября 2001 года

Неочевидные последствия терактов 11 сентября 2001 года

Не все помнят, насколько иным был наш мир до этой даты. Образ жизни граждан всей планеты переменился не слабее, чем после пандемии ковида.

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