Неочевидные последствия терактов 11 сентября 2001 года

Не все помнят, насколько иным был наш мир до этой даты. Образ жизни граждан всей планеты переменился не слабее, чем после пандемии ковида.
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