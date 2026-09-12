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«За полгода умерла вся семья, семь человек». Роза Хайруллина потеряла близких и ушла из «Табакерки»

«За полгода умерла вся семья, семь человек». Роза Хайруллина потеряла близких и ушла из «Табакерки»

Роза Вакильевна осуществила мечту стать актрисой на подмостках Казанского ТЮЗа. В 90-е театр сгорел, а беда, как известно, не приходит одна: за несколько месяцев Роза Хайруллина лишилась всех близких.

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