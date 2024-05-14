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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Fight Nights Смирнов и спортивный директор Шишков не будут допущены на бровку в 5-м туре МФЛ-5

В 4-м туре пятого сезона Winline Медиалиги с бровки Fight Nights в матче против СКА был удален Дмитрий Шишков.

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