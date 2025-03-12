Продажи Apple Watch на мировом рынке упали на 19%

Портал Notebookcheck со ссылкой на отчёт исследовательской компании Counterpoint Research сообщил, что в 2024 году мировой рынок смарт-часов сократился на 7%, причём Apple понесла наибольшие потери: продажи снизились на 19% по сравнению с 2023 годом.
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