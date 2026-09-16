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Журнал «Профиль»

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Пожар на строительном рынке в Одинцово локализован на площади 2,4 тыс. кв. м

Пожар на строительном рынке в Одинцово локализован на площади 2,4 тыс. кв. м

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что первоначально горели два торговых ряда строительного рынка на площади 600 кв.

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