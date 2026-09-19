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Дәүләт Думасына сайлауда катнашучылар саны 14:00 сәгатькә 32 проценттан артып китте

Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда катнашучылар саны Мәскәү вакыты белән 14.0 сәгатькә 32,58 процентка җитте.

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