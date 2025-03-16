В Малиновке проходит всероссийский фестиваль зимнего мотоспорта «Сноу Поморье»

К участию заявились более ста любителей зимнего экстрима, а для зрителей организована масштабная шоу-программа— В этом году увеличили размах мероприятия: впервые на «Сноу Поморье» пройдут не только любительские гонки, но и официальные всероссийские соревнования, где спортсмены смогут подтвердить свои звания и разряды.