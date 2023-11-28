Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Изнеженный “патриот”». В Госдуме отреагировали на призыв мэра Пензы не превращать школы в «некрополи»

«Изнеженный “патриот”». В Госдуме отреагировали на призыв мэра Пензы не превращать школы в «некрополи»

Мэр Пензы призвал отложить установку в школах мемориальных досок погибшим на СВО Глава Пензы Александр Басенко предложил отложить установку в школах мемориальных досок в честь выпускников, погибших в зоне военной операции на Украине.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Это из числа тех чинуш, что твердили инвалидам военных конфликтов: МЫ ВАС ТУДА НЕ ПОСЫЛАЛИ ???? ГНАТЬ ПСЕВДОПАТРИОТОВ С ТЕПЛЫХ МЕСТ-КУДА ПОДАЛЕЕ. Во-первых, не каждый участник СВО, достоен мемориальной доски, во-вторых доска не урна с прахом, в третьих-доска воспитательный фактор для учащихся !!!! ЕСЛИ МЫ ХОТМ ПОБЕДИТЬ, ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ЕДИНСТВА В ВЫБОРЕ ПРЕЗИДЕННТА-СЕГОДНЯ НАДО ОЧИЩАТЬСЯ ОТ &quot;ИСПУГАННЫХ ПАТРИТОВ&quot;, А НЕ ЗАВТРА...
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ЦА
Цуркан Арк
Ты где находишься либерастка?
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Ни Останина, ни Хинштейн видно ума не нажили. Не понимают, где грань между взрослым ребенком и маленьким. А пора бы уже. Одна, - мать, а второй, - отец. Видно, за депутатской работой забыли своё, Богом данное, предназначение.
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