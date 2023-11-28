«Изнеженный “патриот”». В Госдуме отреагировали на призыв мэра Пензы не превращать школы в «некрополи»

ВМ

Владимир Моргунов

Это из числа тех чинуш, что твердили инвалидам военных конфликтов: МЫ ВАС ТУДА НЕ ПОСЫЛАЛИ ???? ГНАТЬ ПСЕВДОПАТРИОТОВ С ТЕПЛЫХ МЕСТ-КУДА ПОДАЛЕЕ. Во-первых, не каждый участник СВО, достоен мемориальной доски, во-вторых доска не урна с прахом, в третьих-доска воспитательный фактор для учащихся !!!! ЕСЛИ МЫ ХОТМ ПОБЕДИТЬ, ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ЕДИНСТВА В ВЫБОРЕ ПРЕЗИДЕННТА-СЕГОДНЯ НАДО ОЧИЩАТЬСЯ ОТ "ИСПУГАННЫХ ПАТРИТОВ", А НЕ ЗАВТРА...