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Из Астрахани выдворили граждан Вьетнама, Гвинеи-Бисау и Туниса

Из Астрахани выдворили граждан Вьетнама, Гвинеи-Бисау и Туниса

В области продолжаются массовые проверки на наличие нелегально проживающих иностранных граждан. С начала 2024 года астраханские судебные приставы выдворили на родину 952 человека – все они нарушили условия пребывания в России.

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