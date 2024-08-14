Из Астрахани выдворили граждан Вьетнама, Гвинеи-Бисау и Туниса

В области продолжаются массовые проверки на наличие нелегально проживающих иностранных граждан. С начала 2024 года астраханские судебные приставы выдворили на родину 952 человека – все они нарушили условия пребывания в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии