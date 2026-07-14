Защитник «Торпедо» Конюшков подписал контракт с «Монреалем»

Агент Кирилл Князев, представляющий интересы 23-летнего защитника хоккейного клуба «Торпедо» Богдана Конюшкова, сообщил о том, как в нижегородском клубе восприняли обращение с просьбой о расторжении контракта.
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