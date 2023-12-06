Пензенцам сообщили, как оперативно получать уведомления о коммунальных отключениях

На брифинге, который состоялся 5 декабря, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Андрей Цесарев рассказал о возможностях приложения «Госуслуги.
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