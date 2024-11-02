— Да заберите эту гражданству!!! Всё!!! — Но вы же хотели жить в России? — Всё уже. Не хочу. 30-летний тожероссиянин Махмуджон Мабубзода из Узбекистана устроил истерику в миграционном отделе Томска, отказавшись вставать на воинский учет.
Халява для Махмуджона Мабубзоды не прокатила...
Комментарии
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Олег Мирошников
П.П., не нужно грести всех под одну гребенку, у россиян также хватает своих говнобросов, Навальный и подобные ему тому пример
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1 час.
SS
Sergey Sergey
Правильно, у нас своего г... хватает, зачем нам еще чужое?
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53 мин.
ninikooo Митусова
Гнать всех взашей вместе с диаспорами, кишлаками и аулами , с ММА-клубами, где готовят убийц и молельными домами, где готовят террористов. Всю эту нечисть- на их малые родины с лишением купленного гражданства РФ. И строго наказать тех, кто им продал это самое гражданство.
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51 мин.
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