Добрый Мир
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Добрый Мир

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Так вот куда пропал генерал Суровикин? План "Хуситы" заиграл новыми красками

Так вот куда пропал генерал Суровикин? План "Хуситы" заиграл новыми красками

Osamah Yahya/dpa/Globallookpress Вчера 173K прочитали США и Европа, которые прямо сейчас участвуют в прокси-войне против России, сами стали жертвами этого самого прокси.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Сколько необыкновенных небылиц уже про Суровкина рассказано. И каждая - &quot;истинная&quot; правда!
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николай лейчинский
Ничего не имею против Суровикина , но уровень &quot;размышлений&quot; автора - сад детский с горшками ...
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