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В Диксвилл-Нотче Трамп и Харрис получили по 3 голоса на выборах в США

В Диксвилл-Нотче Трамп и Харрис получили по 3 голоса на выборах в США

В американском городке Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, кандидаты на пост президента США демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп получили по 3 голоса на открывшихся выборах в США, это подчеркивает напряженность предстоящей избирательной гонки.

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