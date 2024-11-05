В Диксвилл-Нотче Трамп и Харрис получили по 3 голоса на выборах в США

В американском городке Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, кандидаты на пост президента США демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп получили по 3 голоса на открывшихся выборах в США, это подчеркивает напряженность предстоящей избирательной гонки.