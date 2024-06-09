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Зеленский оконфузился на всю Ассамблею, задав простой вопрос: "А мы уже можем идти?"

Зеленский оконфузился на всю Ассамблею, задав простой вопрос: "А мы уже можем идти?"

По прибытию в во Францию в честь юбилейных торжеств в Нормандии, Зеленский хотел получить максимум внимания не только от местных чиновников и западных партнёров, но и от журналистов, однако не вышло с самого начала – его отсадили подальше от Байдена и Макрона, и всё внимание в основном доставалось им, а во время его выступлений залы оказались полупустыми.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Пора этого шута отправить к праотцам....
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11 час.

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