Зеленский оконфузился на всю Ассамблею, задав простой вопрос: "А мы уже можем идти?"

По прибытию в во Францию в честь юбилейных торжеств в Нормандии, Зеленский хотел получить максимум внимания не только от местных чиновников и западных партнёров, но и от журналистов, однако не вышло с самого начала – его отсадили подальше от Байдена и Макрона, и всё внимание в основном доставалось им, а во время его выступлений залы оказались полупустыми.