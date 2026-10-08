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Царьград

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Камерунец Жан Манга-Онгене скончался в возрасте 81 года

Камерунец Жан Манга-Онгене скончался в возрасте 81 года

Лучший футболист Африки 1980 года, камерунец Жан Манга-Онгене, скончался 6 октября в Париже. Он провёл карьеру в "Канон Яунде", выиграв множество титулов.

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