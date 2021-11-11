«Лекарство от пандемии»: спасут ли нас новые таблетки от коронавируса?

Виктор Белогорцев

Виктор Гайдуков

Не хочешь вакцинироваться и не надо, только тогда сиди дома и не ходи на работу, в магазин и не пользуйся общественным транспортом, чтобы не подвергать опасности заражения других людей, а когда заболеешь лечись за свой счёт. Вот это и будет той свободой о которой ты так хлопочешь. И помни, что глупость от ковида не защищает.