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«Лекарство от пандемии»: спасут ли нас новые таблетки от коронавируса?

«Лекарство от пандемии»: спасут ли нас новые таблетки от коронавируса?

Первым шагом в войне человечества против коронавируса стало изобретение вакцины. Теперь пора сделать новый ход — изобрести лекарство, которое действительно лечит от COVID-19.

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Комментарии
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Виктор Белогорцев
Виктор Гайдуков
Не хочешь вакцинироваться и не надо, только тогда сиди дома и не ходи на работу, в магазин и не пользуйся общественным транспортом, чтобы не подвергать опасности заражения других людей, а когда заболеешь лечись за свой счёт. Вот это и будет той свободой о которой ты так хлопочешь. И помни, что глупость от ковида не защищает.
ты кто такой что бы указывать? ты защищен, что же боишься, или твоей защите грош цена? ты еще понятия не имеешь как эта защита отразится на будущем потомстве
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4 час.
Виктор Белогорцев
интересные вещи в мире творятся, за хлебом нельзя, а в москву на работу можно и на море самолетом можно
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4 час.
Борис Николаевич
Хорошо бы конечно иметь действенные лекарства, и главное прошедшие все стадии испытания в полном а не сокращённом объёме!
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2 час.

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