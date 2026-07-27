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Гостиничный бизнес в РФ теряет инвестиционную привлекательность

Гостиничный бизнес в России теряет инвестиционную привлекательность. Количество ликвидаций профильных организаций в первом полугодии выросло почти на 22% год к году, а новых зарегистрировано на 6% меньше.

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