В Омске открылась «Неделя экспериментального театра»

В Омске открылся XIV Межрегиональный фестиваль «Неделя экспериментального театра». Праздничная церемония дала старт второй части «НЭТа», в рамках которой будут показаны спектакли конкурсной программы.
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