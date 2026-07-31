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Стало известно, когда выгоднее всего брать отпуск в 2027 году

Стало известно, когда выгоднее всего брать отпуск в 2027 году

Наличие праздничных и дополнительных выходных не влияет на размер оклада, однако меняется стоимость одного рабочего дня Наиболее выгодными месяцами для отпуска в 2027 году могут стать март, июль, август, сентябрь и декабрь.

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