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Закон, порядок, государство

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В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские провели профилактические лекции для школьников трех округов Херсонской области

В рамках проведения первого этапа общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники полиции провели для учеников Гавриловской школы Каланчакского округа, Ивановской школы №1 Ивановского округа и Нижнеторгаивской школы Нижнесерогозского округа профилактические лекции о вреде наркотиков.

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