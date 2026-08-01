Германия поможет Франции доставить ядерный удар

Франция и Германия впервые провели совместный полёт в рамках ядерного сдерживания. Два французских Rafale B и два немецких Eurofighter (истребители четвертого поколения — аналоги Су-35) дозаправились от транспортного самолета A330 MRTT Phénix и выполнили совместные манёвры.