Президент Украины Владимир Зеленский готов на 100 дней остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), если США разрешат Киеву использовать Starlink для ударов на 300 км вглубь России.
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