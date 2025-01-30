Транспортные полицейские Южного Урала передали гуманитарную помощь бойцам СВО

В января 2025 года руководство, личный состав и ветераны Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте организовали сбор средств для гуманитарной помощи участникам специальной военной операции.
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