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В библиотеке представили посвящённые тверскому краю книги

В библиотеке представили посвящённые тверскому краю книги

В Центральной городской библиотеке им. А. И. Герцена прошла презентация книг, посвящённых участникам Великой Отечественной войны с тверской земли, а также книги о Великой Северной экспедиции, которая, по данным исследователей, в 1733 году стартовала именно из Твери.

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