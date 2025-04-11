В библиотеке представили посвящённые тверскому краю книги

В Центральной городской библиотеке им. А. И. Герцена прошла презентация книг, посвящённых участникам Великой Отечественной войны с тверской земли, а также книги о Великой Северной экспедиции, которая, по данным исследователей, в 1733 году стартовала именно из Твери.