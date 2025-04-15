В Южном Бутово 15-летнюю девочку подозревают в нанесении смертельных ран отцу

В Южном Бутово обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, ножевые ранения ему нанесла 15-летняя дочь, сообщили в пресс-службе московского главка Следственного комитета России.
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