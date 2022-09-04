Запад собирается вмешаться в выборы в России: Выдержит ли натиск система ДЭГ?

Уже совсем скоро в России пройдут очередные масштабные выборы — 11 сентября состоится Единый день голосования, в ходе которого будут избраны четырнадцать губернаторов, новые составы шести Заксобраний и городских дум двенадцати региональных центров.
Уже совсем скоро в России пройдут очередные масштабные выборы — 11 сентября состоится Единый день голосования, в ходе которого будут избраны четырнадцать губернаторов, новые составы шести Заксобраний и городских дум двенадцати региональных центров.
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