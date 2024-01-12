На Сахалине бабушку вытолкали ногами из скорой с годовалым малышом

Фельдшер заявила, что отказала бабушке в сопровождении внука из-за её агрессивного поведения.Конфликт между сотрудницей скорой помощи и бабушкой годовалого пациента произошёл в селе Санаторное на Сахалине.
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