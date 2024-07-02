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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает развитие креативных индустрий

Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает развитие креативных индустрий

Агентство креативных индустрий реализовало свыше 170 проектовМосква является ведущим центром креативных индустрий с более чем 108,5 тысячами компаний в областях архитектуры, дизайна одежды, программного обеспечения, фотографии и других.

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